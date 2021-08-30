Başkan Yaşar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyük Taarruzun 99. yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi; ‘’30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği, iman gücü ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. 30 Ağustos zaferinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, 30 Ağustos, 1071’de Malazgirt’te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşımız hak ettiği büyük zaferle taşlanmıştır. O savaş meydanlarında yalnızca Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmamış, aynı zamanda bu milletin hiçbir zulme ve işgale boyun eğmeyeceği tüm dünyaya ispat edilmiştir. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruzla başlayıp, büyük bir zafere dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.’’