Başkan Yaşar’dan 30 Ağustos mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında, “30 Ağustos, yaşadığımız toprakları tekrardan bize vatan kılan, bağımsızlığıyla beraber onurunuda koruyan bir milli mücadelenin zafer günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin geleceği için hayatını ortaya koyan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin en şanlı günlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “26 Ağustos 1071’de Malazgirt’ten ilk kez değil son kez Anadolu’ya giren kahraman Türk ordusu, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Dumlupınar’da Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk Milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin Ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Bu zaferle şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam etmiş, ezanımız dinmemiş, bedenimiz de ruhumuz da asla esaret altında kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, Türkiye’nin kuruluşuna ön ayak olduğu gibi, geleceğimizin de en önemli yapı taşlarından biri olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.