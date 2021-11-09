Başkan Yaşar’dan 10 Kasım mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Çat Belediyesi Başkanı Melik Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmet, minnet, saygı ve sevgiyle anıyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmet, minnet ve özlemle andıklarını kaydeden Başkan Yaşar, "Aziz milletimiz var oluşundan bu yana özgürlük ve bağımsızlık ruhuyla tarih sahnesinde boy göstermiştir. Bu tarih bilinciyle, Türk milletinin hiçbir şekilde esaret ve tahakküm altında kalmayacağını tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesiller için de her zaman bir yol gösterici olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve geleceğimizin teminatı gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşmak için, ‘’Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’’ ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik iç ve dış tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözüyle, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşatılması konusunda milletimize olan güven ve inancını ifade etmiştir. Bu duygu ve düşüncelere, aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.