Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında; ‘’Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik. Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar’’ dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; ‘’Bir milletin temel direği aile ve onun temeli de şüphesiz annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesinde aile ortamının gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Burada da en büyük görev şüphesiz annelere düşmektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözü, annelik görevinin ne kadar kutsal olduğuna işaret etmekte olduğundan, cennetin mübarek annelerimizin ayağının altında olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Sahip olunabilecek hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak kadar çok yüce bir duygu olan annelik, huzurlu ve mutlu bir toplumun da temel harcıdır. Başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan annelerimiz, merhameti, çileyi, sabrı ve fedakârlığı kendilerine aşk haline getirmiş yüce varlıklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını Vatan uğruna Şehit veren, acılarını Milletçe yürekten paylaştığımız şehit annelerimiz başta olmak üzere her türlü fedakârlık ve tükenmez sabırla, dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.