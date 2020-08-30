Başkan Yaşar: “Yunan yine piyon olma peşinde”

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 98 yıl önce denize dökülmenin acısını yaşayan Yunanistan’ın yine piyon olarak sahaya sürüldüğünü söyledi.

30 Ağustos Zaferi’nin kolay kazanılmadığının altını çizen Başkan Melik Yaşar, mesajında; “Avrupa orduları hem silah, hem lojistik bakımından kat kat üstündüler. Ekonomik olarak problemleri yoktu. Buna rağmen Osmanlı yoklukla savaşıyordu ve silah bakımından askerimiz çok zayıftı. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunan askeri, Anadolu’ya hakim olmak hevesiyle sahneye atıldı ama karşılarında iman dolu göğüsler vardı. Türk ordusu 98 yıl önce hem yokluğu hem Yunan askerini yendi ve neticede düşman İzmir’de boğuldu. Aynı şımarık çocuk bir kere daha Türk’e diş bileyerek sahneye çıkmaya çabalarken arkasında yine sinsi Avrupa var. Yunanistan’ı piyon olarak kullananlar Türk’ün bugün çok daha güçlü ve kararlı olduğunu bilmelidirler. AK Parti iktidarıyla küllerinden doğan savunma sanayii, ordumuzun yeni zaferler yazması için gelişmeye devam etmektedir. Bugün Karadeniz’den fışkıran doğalgazın yarın Akdeniz’den de baş göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.