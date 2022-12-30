Başkan Yaşar: “Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızla çıtayı daha da yukarı taşıyacağız”

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında; Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla koca bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Başkan Yaşar, ‘’2023 yılının İlçemize, İlimize, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Çat Belediyesi olarak 2022 yılında yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir.

Çat Belediyesi ailesi olarak, sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Çat’ımızı layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden biri her şey halkımız için Çat için felsefesini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaptığımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, İlçemizin yararı birinci önceliğimiz olacak. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Çatlıların çıkarı ve yararı doğrultusunda Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızla da, çıtayı daha da yukarı taşıyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle güzel İlçemizin güzel insanlarına daha iyi hizmet verebilmemize, birlik ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle siz değerli hemşehrilerimin yeni yılını tebrik eder, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.