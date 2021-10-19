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Başkan Yaşar, Muhtarları unutmadı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Muhtarlar Günü dolayısı ile İlçede görev yapan muhtarları ağırladı. Muhtarların gününü kutlayan Yaşar, çeşitli hediye takdim etti.

ERZURUM 19.10.2021, 17:06
Başkan Yaşar, Muhtarları unutmadı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Muhtarlar Günü dolayısı ile İlçede görev yapan muhtarları ağırladı. Muhtarların gününü kutlayan Yaşar, çeşitli hediye takdim etti.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ‘Muhtarlar Günü’ dolayısı ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Çat Belediyesinde yapılan programa Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı. Başkan Yaşar, muhtarlarla sohbet edip, hâl hatır sordu. Burada yaptığı konuşmada muhtarların yaptığı görevin önemine değinip, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Muhtarların devlet ile millet arasındaki köprü olduğuna değinen Başkan Yaşar; ‘’Muhtarlarımız, bulunduğu mahallerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makamda görev yapan muhtarlarımız bizimde başımızın tacıdır. 45 mahallemizin ihtiyaçları noktasında, halkımızın mutluluğu, sağlığı ve huzurunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler ve bizler seçilerek geliyoruz. Sizin de bizim de amacımız halka hizmet etmek. Sizler bizim yol arkadaşımızsınız. Biz kalıcı eserler bırakmak için çalışıyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimim, Beton, Bims Parke taşı fabrikamız ile ilgili yatırımlarımız geleceğe kalacak olan çalışmalar. Bunun yanında yapımı devam eden Sıla Kent konutları ve Seyir Tepesi tüm çalışmaların en önemlisidir. Tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Yaşar, Günün anısına muhtarlara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

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