Başkan Yaşar, “Çat İlçesi’nde İlklere imza atmaya devam ediyor’’

Çat’ın çehresi değiştirmeye başlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, bugün Erzurum’un birçok ilçesine adeta taş çıkartacak Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin temelini attı.

Çat Belediyesi tarafından yapılacak, Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Çat Jandarma Komutanı Yılmaz Ulutaş, Çat Emniyet Müdürü Akın Burak Soylu, Palandöken Belediyesi Başkan vekili Ensar Özdemir, Aziziye Belediyesi Başkan vekili Ömer Faruk Töremen, AK Parti Çat İlçe Başkanı Muhammet Emin Işık, MHP Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Belediye Meclis üyeleri, İl Müdürleri daire amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Temel atma töreni Çat belediyesi tarafından hazırlanan hizmet sunumlu video katılımcılara izletildi.

“Çat’ta değişim ve dönüşüm rüzgârı devam ediyor”

Gençlik ve Yaşam Merkezi temel atma töreninde konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ‘’İlçemizi değişim ve dönüşümde kararlıyız 2019 yılında AK Parti belediyeciliği ile bütünleşen Çat İlçemizin çehresi değişiyor, büyümeyi ve kendini geliştirmeye devam ediyor. 2019 yılında ’’Halka hizmet Hakka hizmet’’ şiarıyla milletten aldığımız yetkiyle kadim İlçemizi geliştirmekte kararlıyız. Biz Çat’a hizmet etmek için, Çatlı hemşehrilerimizin yıllardır özlem duyduğu belediyecilik hizmetlerini verebilmek için başkan olduk. Geldiğimiz noktada çok şükür, Çat’ın çehresini her anlamda değiştirmeyi başardık. Projemiz de bir çok kahramanı var. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, AK Parti siyasetçilerimiz ve Cumhur ittifakı olmak üzere desteğini hiçbir zaman eksik etmediler. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Değil bugün Çat Belediyesi başka partide olduğu zamanlarda bile ilçemizi hiç yalnız bırakmamıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ederim. Projeyi ilk taslağını yaptığımızda bakanlık hayran kaldı. Projenin tüm detayları bizlere ait. Bugün temel atma töreni yarında inşası bitecek. ilçemiz yenilenen yüzü ve modern imar planıyla adeta bir çekim merkezine dönüştürmek için Sılakent konutları inşa ettik, yapımı devam ediyor, kısa süre sonra siz değerli hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. Gençlik ve Yaşam Merkezi’i hakkında bilgiler paylaşan Başkan Yaşar,“ 5 bin 706 metrekare alana sahip olan sosyal tesisimizin yaklaşık maliyeti 30 milyona mal olacak. Ama olsun Çat halkı her şeyi hakkediyor. İçerisinde yüzme havuzu, hamam, fitness salonu, cinema, cafe ve kütüphanemizden yararlanma imkanı bulacaklar. Ben bu tesisimizin, Çat İlçemize büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız inşallah bu tesisimizde güzel vakitler geçirecekler. Eğitim ve spor faaliyetlerini, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. Bu anlamda tesisimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen’den Başkan Yaşar’a tebrik

Tören açılışında söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat İlçesine değer katan bir tesisin açılışında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sekmen, AK Belediyeciliğin ve eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biri olan yeni bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Çat Gençlik ve Yaşam Merkezimiz şehrimize hayırlı olsun. Bu güzel yatırımdan ötürü Çat Belediye Başkanımız Melik Yaşar kardeşimi tebrik ediyor, binamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Tüm Çatlılara hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ‘’Bizler hep birlikte bir aileyiz ve bu ailenin reisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla ailede herkes görevini yapıyor. Yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetler, aileye yapılmış gibi hissettiriyor. Sizlere hizmetkar olduğumuzdan kesinlikle gurur duyarız. Kadim İlçemizi geleceğe taşımak için 7’den 70’e herkese hizmet sunmaya gayret eden ve ilçemize kazandırdığı eserlerden dolayı Belediye Başkanımız Melik Yaşar’ı bir kez daha tebrik ediyorum, Gençlik ve Yaşam Merkezimiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.