banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

ERZURUM 23.04.2022, 18:33
Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; 1993 yılında PKK Terör Örgütü tarafından Çat İlçesine bağlı Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beraberinde; Erzurum Valisi Okay Memiş İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Çat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, Çat İlçe Emniyet Müdürü Akın Burak Soylu ile birlikte iftar yemeğinde şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

İftar öncesi masaları tek tek gezen Başkan Melik Yaşar, Şehit ve gazi aileleriyle sohbet ederek, misafirlerine hoş geldin dedi. Daha sonra ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

İftarın ardından açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Bugün burada mübarek ramazan ayının sonuna doğru şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir arada bulunmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl ne yazık ki ağır pandemi koşulları nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Bu sene şartların biraz daha iyileşmesi itibariyle tekrar bir aradayız. Dayanışma, paylaşma bu toprakların kadim kültüründe var. Bu zor günlerde hep birlikte paylaşarak omuz omuza vereceğiz. Mübarek Ramazan ayında bu yıl yine dayanışmanın en güzel örneklerine imza attık. ilçemiz de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti, gıda yardımında bulunduk. Böylesine mübarek bir Ramazan akşamında, iftar sofrasında, manevi iklimde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerlerimizle her fırsatta bir arada olmaya özen gösterdiğini ifade eden Başkan Yaşar, Şehadetin bir seçilmişlik olduğunu, Rabbimizden bir davet olduğunu hepimiz biliriz ama acımız da dinmez. O nedenle sizlerle her fırsatta bir arada olmaya özen gösteriyor ve sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını bir nebze olsun çözmek için gayret sarfediyoruz. Soframıza şeref kattınız, hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yemek sonrası yaptığı konuşmada “Pandemi’den dolayı geçtiğimiz yıl bu tür programlara katılamadık. Elhamdülillah bu yıl vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Bugün Çat’ın Yavi Mahallesi’nde olmak istedik. Çünkü burada 33 şehidimizin hatırası var. Bu mübarek ayda burada bulunmak, onların ruhlarına bir Fatiha okuyarak, haberdar etmek istedik. Şu anda da kahraman ordumuz Pençe Kilit Harekâtı için Irak’ın kuzeyinde Yüce Allah onların ayağına taş değdirmesin, onları korusun. Değerli kardeşlerim! Biz, memleketin her tarafını seviyoruz. Sizlere hizmet etmek için varız. Sizlerin hizmetinde, bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Hiç ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede olmaya büyük gayret sarf ediyoruz. Kamu hizmetlerini bütün vatandaşlarımıza seferber etmeye büyük gayret gösteriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Şehit ve gazi yakınları; iftar yemeğini organize ederek bizleri bir araya gelmemize vesilen olan Belediye Başkanı Melik Yaşar’a teşekkür ettiler.

Program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 33 49
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Gaziantep FK 34 42
15. Kayserispor 33 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 33 40
12. Brentford 34 40
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık