Başkan Yaptırmış’tan hayırlı olsun ziyaretleri

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Mustafa Gürkay Karasu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aşkale Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Mustafa Gürkay Karasu’ya göreve başlaması sonrası, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat ve parti yöneticileri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette pandemi görüşmeleri ön plana çıktı, Belediye Başkanı Yaptırmış, Covid-19 sürecinde ilçe de bulunan ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık personelleri adına Başhekim Karasu’ya teşekkür etti.

Başkan Yaptırmış, devlet hastanesi acil bölümünde çalışan doktor ve sağlık çalışanları ile hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Devlet Hastanesi sonrasında Aşkale ARAS Elektrik Şube Şefliği ziyaret edilerek, Şube Şefi Naci Turan’a Zorlu Kış şartlarında personellerin özellikle köylerin elektrik kesintisi yaşamaması için büyük çaba sarf eden personelleri adına teşekkürlerini ilettiler.