Başkan Uçar’ın maske hassasiyeti
YAKUTİYE İLÇE SINIRLARINDAKİ BİLLBOARDLARA ÇEŞİTLİ DİLLERDE “LÜTFEN MASKEMİZİ TAKALIM” UYARISI YAPARAK BİR İLKE İMZA ATAN YAKUTİYE’NİN DOKTOR BAŞKANI MAHMUT UÇAR, VATANDAŞLARIN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DAHA TEDBİRLİ OLMALARI VE MASKE TAKMALARINI ÖZENDİRMEK İÇİN BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir farkındalığa imza attı. Yakutiye ilçe sınırlarındaki billboardlara çeşitli dillerde “Lütfen Maskemizi Takalım” uyarısı yaparak bir ilke imza atan Yakutiye’nin Doktor Başkanı Mahmut Uçar, vatandaşların koronavirüsle mücadelede daha tedbirli olmaları ve maske takmalarını özendirmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.
10 ayrı dilde uyarı yapıldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, halkın koronavirüsle mücadelede en etkin korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik hususunda çok titiz davranması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle son günlerde artan vakalar üzerine maske kullanımında bir farkındalık oluşturmak adına Türkçe mesajla birlikte 9 ayrı dilde maske uyarısı yaptıklarını bildirdi.
Türkçe’yle birlikte, Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azeri Türkçesi olarak hazırlanan “Lütfen Maskemizi Takalım” uyarısını ilçe merkezindeki tüm billboardlara astıran Dr. Mahmut Uçar, "amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de kendi halkımızda farkındalık oluşturmaktır." dedi.
Başkan Uçar, Bu tür algı çalışmaları ile maske kullanımının daha da yaygınlaşmasını beklediklerini ve sosyal mesafe ve temizlik kurallarına karşı halkın daha duyarlı olmasını beklediklerini ifade etti.
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