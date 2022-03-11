Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum’un kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan kurtuluş mücadelesinin ülke olarak tam bağımsızlığının güvencesi olduğuna vurgu yapan Uçar, masajında şunları söyledi;

“Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü yâd ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, istisnasız hepsi şehit ve gazi torunu olan hemşehrilerimizin kurtuluş bayramını canı gönülden kutluyoruz.

Erzurum’un yiğit ve vatanperver insanları, bir taraftan Rusların, öte yandan ekmeğini bölüp suyunu paylaştığı Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış, ancak yılmadan mücadele ruhundan vazgeçmemiştir. Necip milletimiz, namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğini göstererek kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koymuştur. 12 Mart 1918’ de vatan topraklarını işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açmıştır.

1918 acının, kederin yaşandığı, gözyaşının dinmediği, vatan için canların feda edildiği bir zaman olmakla birlikte, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vakarlı duruşunu, vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlıkların ve yiğitliğini de tüm dünyaya gösterdiği kutlu zamandır.”

Uçar; “İstiklal Marşı’mızın ve Dadaşın Kaderi Bir Yazılmıştır.”

Yazılı açıklamasında İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünü de kutlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kahramanlıkların kelimelere döküldüğü 12 Mart 1921’de gerçekleşen İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’nci yıl dönümünü de kutladı. Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

“Hakk’a tapan aziz hemşehrilerimizin istiklale kavuşmasının yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u da minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Sermayesi sözü olan büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından necip milletimizin özünün, dününün ve yarınlarının yazıldığı İstiklal Marşı’na kavuşmasının 101. yılını en içten duygularımızla kutluyoruz. Tarih de göstermiştir ki; İstiklal Marşı’nın ve dadaşın kaderi bir yazılmıştır. Bin yıllık serhad ili, her türlü düşmanın karşısındayken siper ettiği gövdesiyle islam coğrafyasına adeta "Korkma!" diye haykırmıştır. Hayasızca akınlara iman dolu göğsünü serhad kılıp geçit vermemiştir. Tüten son ocağını vatanının teminatı kılmıştır. Hakk’a tapan dadaş, hürriyeti hak ettiğini kanıyla tescillemiştir. Dileğimiz odur ki; Rabbim, şairin "sen şehid oğlusun" dediği bu yüce milleti; şüheda fışkıracak topraklar üzerinde daim kılsın.”

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bu mutlu ve gururlu gününü kutluyor, Allah’tan, Devletimize ve Milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyoruz. Bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah’ tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyoruz.

Şehitlerimizin ve şairimizin ruhu şad olsun. Kurtuluşumuz kutlu olsun. Ve kurtuluşumuzun beratı İstiklal Marşı’mız daim meşalemiz olsun.”