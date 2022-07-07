Başkan Uçar’dan Kurban Bayramı mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Kurban Bayramı, ibadetlerimizle Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz, kurbanlarımızla Allah’a yaklaştığımız mukaddes bir zaman dilimidir” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Kurban, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla Yüce Rabbimize sunduğumuz kıymetli bir hediyedir. Bayram günleri rahmet ve bereket zamanlarıdır. Peygamberimize ümmet olma şuuruyla kardeşliğimizi diri tutma, sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Anne babamızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü ziyadesiyle hoşnut etme günleridir.” dedi.

Bayramı, maneviyatına uygun geçirmenin büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, kimsesizleri, yoksulları hatırlayarak, gönülleri kazanarak mümkün olacağına vurgu yapan Başkan Mahmut Uçar, mesajında şunları söyledi: “Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı’nda, Mekke’de ve Arafat’ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, idrak edeceğimiz Kurban Bayramının barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”