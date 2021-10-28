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Başkan Uçar’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 98 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde demokrasinin, çağdaşlığın yolunu açtığına vurgu yaptı.

ERZURUM 28.10.2021, 12:41
Başkan Uçar’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 98 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde demokrasinin, çağdaşlığın yolunu açtığına vurgu yaptı.

Başkan Uçar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihte eşine az rastlanır fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyetimiz, o günden bugüne emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmektedir. Bu umudun merkezi olmamızın temelinde, milletimizin; mertliği, cömertliği, şefkati, merhameti, kahramanlığı ve birçok özelliklerinin yanında, kuşkusuz millet hâkimiyetine dayanan Cumhuriyet yönetimi yatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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