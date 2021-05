Başkan Uçar’dan bayram mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en çok yaşandığı günler olduğuna dikkat çeken Başkan Uçar, “pandemi nedeniyle her ne kadar bir araya gelemesek de gönüllerimiz bir olduğu müddetçe inşallah eskiden olduğu sevdiklerimizle bir arada geçireceğimiz bayram coşkularının yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını layıkıyla idrak etmenin ve ramazan ayı boyunca ailece aynı sofra etrafında bir araya gelerek keyifle ve muhabbetle oruçların açıldığı ve sonunda da bu faziletli ibadetin bayrama dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, şunları söyledi:

“Şükürler olsun ki; şehrimizin her bir köşesinde Ramazan’ın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma iklimi bu sene de muazzam bir şekilde hissedilmektedir. Gönül isterdi ki; siz kıymetli hemşehrilerimle yüreklerimizi bütünleştirecek bereketli iftar sofralarında bir araya gelelim ve bu manevi iklimin güzel esintisini hep birlikte teneffüs edelim. Ancak yaşanan pandemi süreci bu isteğimizi kısa bir süre daha ertelememizi zorunlu kılmıştır. Ama bizler tekrardan geniş katılımlı iftarlar yapacağımız günlerin yakın olduğunu biliyor, bu minvalde de dualarımızı ediyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki; sizler bu zorlu sürecin her aşamasında uyumlu, sabırlı ve metanetli davranarak üzerinize düşeni fazlasıyla yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz. Bu asil davranışınızdan dolayı da sizlere ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Bizlere vermiş olduğunuz görevin, yüklemiş olduğunuz sorumluluğun, ne kadar büyük, ne kadar mukaddes olduğunun farkındayız. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu hassasiyetle hareket ediyor, gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin her alanda kalkınması için göstermiş olduğu çalışma azmini ve kararlılığını örnek alıyor ve bu istikamet doğrultusunda hedeflerimize ilerliyoruz. Tüm çabamız sizlerin daha temiz, daha güzel, daha müreffeh bir Yakutiye’de yaşamanızı sağlamak içindir. Bizler biliyoruz ki, bu kadim toprakların vefakâr sahipleri olarak sizler yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın her daim daha fazlasını hak ediyorsunuz. Allah sizleri daim eylesin. Bu vesileyle; ramazan bayramınızı bir kez daha daha tebrik ediyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel, nice sağlıklı günler yaşamanızı temenni ediyorum.”