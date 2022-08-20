Başkan Uçar’a bir ödül daha

Kent ve Başkan Dergisinin her yıl düzenlediği proje bazlı belediye çalışmalarının değerlendirildiği ödül töreni bu yıl Kayseri’de yapıldı. Törende Yakutiye belediyesi Sıfır Atık çalışmaları ile ödül aldı.

Türkiye’nin her bölgesinden Büyükşehir il, ilçe, belde belediye Başkanlarının ve Türk Belediyeciliğinin yerel yönetimlerinin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimlerin bir araya geldiği ödül törenine çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Türkiye ‘deki belediyelerin birbirinden değerli projelerinin yarıştığı ve alanında en çok oy alan çalışmaların ödüllendirildiği törende Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da ödüle layık görüldü.

Sıfır Atıkla ilgili yaptığı çalışmaları ödüle layık görülen Başkan Mahmut Uçar, ödülünü AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’in elinden aldı. Ödül töreninde açıklama yapan Uçar, beraberce mesai yaptığı personellerine teşekkür ederek, aldığı ödülde Yakutiye Belediyesi çalışanlarının büyük emeği olduğuna vurgu yaparak, bundan sonraki süreçte de aynı tempoda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti, bu başarıdan dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Mahmut Uçar, AK Parti Belediyeciliğinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğuna işaret ederek, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan yerel yönetimdeki başarısını örnek alıyor, Milletimize ve şehrimize hizmet yolunda hiç durmadan yılmadan çalışmaya gayret ediyoruz “dedi.

“Türkiye’de Sıfır Atık Belgesine sahip 71 Belediye’den birisi Yakutiye Belediyesi”

Bilindiği üzere; Türkiye genelinde 1361 belediyeden toplam 71 belediye gerekli şartları yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi alabilmiştir. Belgeyi alanların çoğunlukla batıdaki belediyeler olduğu görülürken Ankara’nın doğusunda yalnızca 9 belediye bu belgenin sahibi olmuştur. Yakutiye Belediyesi Doğu Anadolu Bölgesinde bu belgenin sahibi ilk belediye olurken hali hazırda bölgenin Sıfır Atık belgesine sahip tek belediyesidir.