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Başkan Uçar Türkiye birincisi öğrencileri ağırladı

Erzurum’un Tarihi Yüzü Yakutiye’nin başarılı öğrencileri, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.

ERZURUM 17.12.2020, 12:15
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Başkan Uçar Türkiye birincisi öğrencileri ağırladı

Erzurum’un Tarihi Yüzü Yakutiye’nin başarılı öğrencileri, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.

2019/2020 eğitim öğretim yılında Yakutiye ilçesinde TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul yarışmalarında Bilimsel Tabanlı Proje Çalışmalarında Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler’in danışmanlığını yaptığı, öğrencileri İrem Bölükbaşı ve Eylül Kendirkıran’ın yürüttüğü tarih alanında kültürel mirası tema alan “Kapılar Ardında” projesiyle Türkiye birinciliğini elde etti.

Yine Ömer Nasuhi Bilmen Fen Bilimleri Öğretmeni Tuba Dumlu Güler’in danışmanlığını yaptığı öğrencileri Evren Acun ve Muhammet Emin Özdemir’in yürüttüğü Cografya alanındaki “Soframdaki Coğrafya “ adlı proje Türkiye üçüncülüğü alırken, Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu Biyoloji Öğretmeni Hülya Kürkçü’nün danışmalığını yaptığı öğrencileri Muhammet Yasin Akar ile Ahmet Eren Tuncer’in yürüttüğü “Çocuklar Tarafından Yanlışlıkla Yutulan Düğme Pillerin , Dokulara Nasıl Hasar Verdiğinin Araştırılması” adlı proje çalışması teşvik ödülüne layık görüldü.

“Kapılar Ardında” adlı Proje’ye Başkan Uçar’dan da Tam Not

Yaptıkları projeyi hazırladıkları sunumla tanıtan Türkiye Birincisi öğrenciler, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’dan tam not aldı. Tarihin derinliklerinden geleceğe uzanan hikâyeler ile günümüze kadar ulaşan ve ulaşmayan tarihi kapılarla ilgili önemli şahsiyetlerin ve tarihsel açıdan önemli olayların her yaştan insan tarafından somutlaştırılarak bilinmesi amaçladıklarını ifade eden öğrenciler, şunları söyledi;

“Proje tarih; bazı değerler, kültürler, savaşlar ve yaşanmışlıklar üzerine kurulmuştur. Tarihe adını yazdırmış bazı şehirler vardır ki, onlardan biriside Erzurum’dur. Erzurum Kapıları ile ün salmış bir şehirdir. İç Kale Kapıları, Tebriz Kapı, Gürcü Kapı, Erzincan Kapı, Yeni Kapı ; dış Kale Kapıları, Kavak Kapı, İstanbul Kapı, Harput Kapı ve Kars Kapı’dır.

Bu Projede Erzurum’da cadde ve mahalle ismi olarak anılan kapıların tarihi ve kültürel açıdan hangi anlamları taşıdığı ortaya çıkarılarak, genç nesillerin bu caddelerden geçerken ecdadının o bölgelerde neler yaşadığını, nasıl bir miras bıraktığını bilmesi hedeflenmiştir. İstiklal Marşımızda yer alan “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı” dizelerindeki gibi geçtiğimiz her bölgede geçmişe dair yaşanılan olayları hatırlamak adına tarih okur-yazarlığı ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.”

Uçar Başarılı Öğrencileri Kutladı

Erzurum’un tarihi ve kültürel yönden oldukça zengiz bir mirasa sahip olduğunun altını çizen ve Yakutiye’nin de Erzurum’un tarihi yüzü olduğunu sıklıkla vurgulayan Başkan Mahmut Uçar, böylesine anlamlı bir ödülü Erzurum’a kazandıran öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.

Başkan Uçar, Belediye olarak böyle projelerin hayatiyete geçmesinde her türlü desteğe hazır olduklarını yineleyerek, “Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, öğretmen ve öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

‘Saltuklu Yılı’nı hatırlattı

Erzurum’un tarihsel süreç içerisinde çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğuna dikkati çeken Başkan Uçar, şehrin tarihsel açıdan niteliğini ortaya çıkarmak istediklerini ve “Saltuklu Yılı” etkinlikleri ile bu anlamda önemli organizasyonlar yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Mahmut Uçar Erzurum’un, Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklere yurt olduğunu vurgulayarak, “Erzurum, Saltuklu’nun başkenti olmuş ve 130 yıl boyunca bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Biz bu topraklarda 130 yıl hüküm sürmüş Anadolu’nun Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde büyük katkısı olan ve birçok tarihi eser kazandıran böyle bir beyliği analım ve tarihin tozlu sayfalarında unutulmasına gönlümüz razı olmaz.” dedi.

Kıvanç’tan, Başkan Uçar’a teşekkür

Yakutiye ilçesindeki eğitim ve öğretim projelerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Başkan Mahmut Uçar’a eğitime desteklerinden ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Mahmut Uçar ise makamında ağırladığı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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