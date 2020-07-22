Başkan Uçar: “Erzurum Kongresi vatan ve bayrak sevgimizin sembolüdür”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tarihi Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Uçar, “Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür” dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Uçar mesajında şunları söyledi:

“Sınırları kanla çizilmiş ata yadigârı topraklarımız, kalemle çizilen haritalarla paylaştırılmaya çalışılırken, vatanımızın dört bir yanı düşman postalları altında ezilirken, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, özgürlüğü ve milli iradeyi kendine şiar edinmiş yiğit yürekler Erzurum Kongresinde bir araya geldiler. Yüzlerce yıl kahramanlık, yiğitlik ve erlik destanlarının yazıldığı dadaşlar diyarı Erzurum da 23 Temmuz 1919 da bağımsızlık ateşini yaktılar. Yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip necip milletimiz, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini bu kongreyle bir kez daha kanıtladılar. Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”