banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Başkan Tanfer’den şehitler haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan “Şehitler Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, “Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.

ERZURUM 15.04.2022, 14:01
Başkan Tanfer’den şehitler haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 14-20 Nisan “Şehitler Haftası” dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, “Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.

Şehitler haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şehitlere duyulan minneti dile getiren Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, bu toprakları bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler de bu vatanı gelecek nesillere emanet edeceğiz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz milletimiz, bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almıştır. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Şehitler haftası münasebeti ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna, canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor, Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
10°
açık