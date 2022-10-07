Başkan Tanfer’den Mevlid Kandili mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, mesajında, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) İslam Alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdiğini ifade ederek, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’ın dünyaya gelişinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kargaşanın, ayrışmanın, bilgisizliğin hakim olduğu bir çağda Hz. Muhammed (s.a.v) İslam Alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdi, bizlere en kutsal mirası bıraktı. Peygamber Efendimizin rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık fikri, ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimizin yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz.

Peygamberimizin doğum günü olan bu kutsal günün sağlık, barış, huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmasını temenni ediyor, İslam Alemi başta olmak üzere, tüm dünya coğrafyasına ve yurttaşlarımıza Hayırlı Kandiller diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”