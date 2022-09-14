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Başkan Tanfer’den Azerbaycan’a başsağlığı mesajı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
ERZURUM 14.09.2022, 11:14
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Tanfer, mesajında “Ermenistan’ın Can Azerbaycan’a yönelik saldırılarını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyor, Azerbaycanlı ailelere başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek temennimiz çatışmaların biran önce durdurulmasıdır” dedi.
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