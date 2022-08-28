Başkan Tanfer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta emsali görülmemiş bir zafer elde ettiğini, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı bu zafer ile bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini düşmanlarına ve dostlarına bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz milletimiz, bu zaferle, hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, bütün dünyaya ispatlamıştır. Büyük zaferin en önemli yanı, bu milletin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda neler yapabileceğini göstermesi açısından önemidir.

15 Temmuz’da şahlanışımız, sınır ötesi operasyonlarımız, savunma kararlılığımız, bağımsız ve güçlü Türkiye’nin somut birer göstergesidir. En büyük ilham kaynağı şanlı tarihimiz, en önemli motivasyonu ise aziz milletimizin desteği ile bu ruh ve tarih şuuruyla ülkemizi geleceğe taşıyor.

Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 100.yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur.Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır.

Bugün bizlere düşen, bütün imkansızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır.

Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 100.yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Zafer’in 100.yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum."