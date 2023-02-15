Başkan Tanfer, “Devletimiz şefkatli elleriyle yaraları saracak güçtedir”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yaşanan afetler sonrası devletin ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların kısa sürede sarılacağını ve hayatın normale döndürülmesi adına her türlü mücadelenin verildiğini söyledi.

‘Milletimiz merhametlidir, yaraları el birliği ile saracağız’

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 ili kapsayan tarihin en büyük deprem afatında yaşanan acı kayıpların son bulması temennisinde bulunarak, "Devletimiz güçlüdür, ilk andan itibaren sahada vatandaşının yanındadır. Şefkatli elleriyle yaraları saracak güçtedir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koordinesinde bölgede hayatın normale döndürülmesi adına her türlü önlem alınmıştır. Deprem bölgesinde öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Kent Konseyi olarak, Ülkemizde özellikle yapıların güvenliği, insan yaşamının önemi ve kentimizin fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve doğal afet gibi olumsuz durumlarla mücadele edilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yaşanan üzücü depremin ardından kenetlenen Türk milletinin merhameti birlik beraberliği dünyada eşine az rastlanan bir durumdur. Halkımıza, görevli personelimize ve gönüllü olarak çalışan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Bu yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bizim bu güçlü beraberliğimiz sayesinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedeler ile yardım ekiplerimize sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliği sağlama yanında yardımların etkin bir şekilde dağıtılması için de canla, başla çalışıyor. Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa ve daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülere teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinde enkaz altında görev yapan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Bu zor günümüzde birlik, beraberlik dayanışması sağlayan vatandaşlarımızdan, güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Milletimizin başı sağ olsun.’ diye konuştu.