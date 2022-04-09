Başkan Sunar’dan gençlere iftar yemeği

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerinde eğitim gören öğrencileri iftar sofrasında ağırladı. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun da katılım sağladığı programa, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Gençlerle sıcak diyaloğun kurulduğu programda, samimi anlar yaşandı. Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi’nin gençlere dönük hizmetlerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ufuk çizgisinde, gençliğe hizmet için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Başkan Sunar, “İlçemizde gönül bağı kurduğumuz gençlerimize dönük önemli faaliyetler yürüttük, yürütüyoruz. Fiziki hizmet ve yatırımlar yanında, kültürel ve sanat faaliyetleri alanında da ciddi bir süreçte bulunduk. Birçok sporsal faaliyetler ve projeler gerçekleştirdik. Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür Merkezlerimizde açtığımız Mesleki ve teknik, kültürel ve beceri kurslarıyla ilçemiz gençlerinin ve siz kıymetli öğrenci kardeşlerimizin zamanlarını etkin ve nitelikli geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren spor salonunu ferdi branşlara uygun hale getirerek, sizlerin sportif alanlardaki gelişimine katkı sağlamakla birlikte, tarihi başarılara imza atıyoruz. Basketbolda il birinciliği, boksta Türkiye şampiyonluğu; Avrupa 3’üncülüğü, halk oyunlarında İl Birinciliği; Türkiye birinciliği, kış sporlarında alt yapı faaliyetleri ve futbolda bal ligini hedefleyen bir takımla sportif faaliyetlerimiz doludizgin. Değerli arkadaşlar sizlere sağladığımız bu imkan ve desteği, geleceğe yapılmış en ciddi yatırım olarak gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum.” diyerek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Gençlerden Sunar’a teşekkür

Yemeğe katılan gençler de kendilerine verilen destek ve sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Sunar’a teşekkürlerini ifade ettiler. Palandöken Belediyesinin gençliğe dönük çalışmalarının akademik, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladığını paylaşan gençler, Palandöken Belediye Başkanımıza verdiği hizmet ve iftar daveti için teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.