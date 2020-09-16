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Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ziyareti

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SUNAR, 14 -20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA İDRAK EDİLEN AHİLİK HAFTASI MÜNASEBETİYLE İLÇE ESNAF VE SANATKÂRINI ZİYARET EDEREK, MASKE DAĞITTI

ERZURUM 16.09.2020, 15:09
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Başkan Sunar’dan esnafa Ahilik Haftası ziyareti

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ahilik kültürünün yalnızca esnafı değil, aynı zamanda millete ait bir edep ve terbiyeyi temsil ettiğini ve hoşgörüyü vurguladığını söyledi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 14 -20 Eylül tarihleri arasında idrak edilen Ahilik Haftası münasebetiyle ilçe esnaf ve sanatkârını ziyaret ederek, maske dağıttı. Esnaf ve sanatkarın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Muhammet Sunar, talep ve beklentileri dinledi, Ahilik Haftası mesajını paylaştı.

Başkan Sunar’ın Ahilik Haftası mesajı

Mesajında, Ahiliğin bir değerler bütünü olduğu, ‘helal ve haram’ kırmızıçizgilerinde bir esnaf etiğini aktardığını ifade eden Başkan Sunar, “Ahilik bir vicdan ve iman öğretisidir” dedi.

Başkan Sunar, Eli açıklık anlamına gelen Ahiliğin, paylaşım, dayanışma ve birlik ilkelerini ifade ettiğini belirterek, “Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi

“Ahilik imanın, amele dönüşmesidir”

Mesajında Ahiliğin Anadolu’da vücut bulmuş bir dünya görüşü olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, “Ahilik imanın, amele dönüşmesidir. Ahilik, Osmanlı devletinin bir cihan devleti olmasını sağlayan sistemdir. Ahilik, güzel ahlak demektir, Aklıselimden dışarı adım atmamaktır. Haramdan uzak durmaktır. Hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmemektir” diye konuştu.

Ahilerin kurduğu vakıflardan örnekler vererek mesajını sürdüren Başkan Sunar, “Ahilik yüksek bir değer. Ahilerin kurduğu vakıflara bakıldığında örnek bir hassasiyet ve dikkat görülüyor. Ahiler Kül Vakfı kuruyorlar. Karda kışta insanların ayağı kayıp düşmesin diye kül attırıyorlar. Bunun için vakıf kuruyorlar. Parasızlıktan evlenemeyen gençlerin evlenebilmeleri için vakıf oluşturuyorlar. Bu kadar ayrıntılı, bu kadar toplum yararına, bu kadar yüksek bir değer. İlelebet sürdürülmesi gereken bir sistem. Bu sistemin kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Ahilik Haftasının, Ahilik kültür ve değerlerinin tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” mesajını iletti.

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