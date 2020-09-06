banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam edecek”

AK PARTİ PALANDÖKEN İLÇE TEŞKİLATI 5. OLAĞAN KONGRESİ ATLAMA KULELERİNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA GERÇEKLEŞTİ. TEK LİSTE SEÇİME GİREN HAKTAN ÖMEROĞLU PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

ERZURUM 06.09.2020, 15:52
1
Başkan Sunar: “Eser siyasetimiz devam edecek”

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, AK Parti’nin tüm birimleriyle ‘halka hizmet halka hizmettir’ anlayışını eserlerle kaydettiğini, ‘Önce İnsan’ odaklı yaklaşımla Erzurum’un bir mükemmeliyet şehri konumuna taşınmakta olduğunu vurguladı.

AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi Atlama kulelerinde düzenlenen programla gerçekleşti. Tek liste seçime giren Haktan Ömeroğlu Palandöken ilçe Başkanlığına yeniden seçildi.

Ömeroğlu’na kutlama

Kongrenin yapıldığı alanda bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken ilçe Başkanlığına yeniden seçilen Haktan Ömeroğlu ve yönetimini tebrik etti. Başkan Sunar, “Değerli kardeşim Haktan Ömeroğlu ve ekibini kutluyorum. Bugüne kadar verdiği hizmetler takdire şayandı. Yeni dönemde de üstün başarı diliyorum” dedi

Palandöken 2023 sunumu

Daha sonra Palandöken Belediyesi olarak ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yapan Başkan Sunar, Yaklaşık 1.5 yıl önce göreve başladıklarını anımsatarak, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yerel yönetimler manifestosu esasında çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Sunar 1,5 yıllık süreci paylaştı

Başkan Sunar, “İlçemizde bir taraftan yapıların eskidiği ama yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğü mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımızı yürütürken, diğer taraftan da yeni yerleşim alanlarında aynı çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeksizin tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız köylerimizde de aynı şekilde sürüyor. Öncelikli olarak rutin hizmetlerimizi en iyi şekilde yapmayı hedeflemiştik. Şükür olsun bunda muvaffak olduk. Orta vadeli projelerimiz olan kızak alanları, köy evleri projelerimizin inşasına ve güneş enerjisi santrali ile biyogaz tesisimizin yapımına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Yeni şantiye binamızı da önümüzdeki yıl tamamlayacağız inşallah. Uzun vadeli projemiz olan Birinci ve İkinci Marketlerde kentsel dönüşüme büyük emek veriyoruz. TOKİ bu yılsonu itibariyle rezerv alanın ihalesine çıkmış olacak. Yine Gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçemizin sorunlarından olan tapu problemine eğilerek 160’ı aşkın binada binlerce meskenin tapu sorununu hallettik. Buradan bu sorunu olan olumlu yaklaşımımızın ve çözümcü anlayışımızın devam ettiğini ilan etmek istiyorum” dedi

Palandöken Belediyesi olarak salgın sürecinde yürüttükleri faaliyetlere de kısaca değinen Başkan Sunar, “Ülke genelinde ses getiren çalışmalara imza attık. Maske temininin güç olduğu zamanlarda kültür merkezlerimizde maske imalatına başlayarak 200 bin maske ürettik. Çocuklarımıza, Erzurumspor’umuza, 15 Temmuz’a, Ayasofya’ya özel ürettiğimiz maskeler büyük ilgi gördü. Salgının ilk günlerinde ilçemizde başlattığımız sterilizasyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen ilçe esnafımıza imkânlarımız ölçüsünde katkı sağladık. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kısa adı PALTİM olan Palandöken Toplum İletişim Merkezi vasıtasıyla 8 bin aileye yardımda bulunduk. Yardımlarımız devam ediyor.” diye konuştu

Halka hizmette AK birliktelik

Gerek Erzurum’da ve gerekse Palandöken’de AK Davada gönlünü birleştiren AK Parti mensuplarının el, gönül ve hedef birliğinde olduğunun altını çizen Sunar, “Eser siyasetimiz dadaşlardan hüsnü kabul görmektedir” dedi.

Palandökende gerçekleştirilen hizmetlerde Milletvekillerinin, AK Parti İl ve İlçe teşkilatının, Büyükşehir’in ve Mahalle temsilciliklerinin katkısına işaret Başkan Sunar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kısa süre içerisindeki çalışmalarımıza Milletvekillerimizin verdiği desteğe olan şükranlarımı ifade etmek isterim. İl ve ilçe yönetimimiz her zaman yanımızda oldu. Desteklerine minnettarız. Büyükşehir Belediyemizle tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kılcal damarlar misali hizmetlerimizi Palandökenlilere aktaran mahalle temsilciliklerimize minnetlerimizi sunuyorum.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25