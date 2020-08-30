Başkan Sunar: ‘30 Ağustos milli dirilişin ifadesidir’
PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SUNAR, “30 AĞUSTOS ZAFERİ, TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN ŞAHLANIŞININ İFADESİDİR. 23 TEMMUZ 1919’DA ERZURUM KONGRESİNDE KAYDEDİLEN, ‘VATAN BİR BÜTÜNDÜR, ASLA PARÇALANAMAZ’ KARARLILIĞININ CİHANA BİR KEZ DAHA VURGULANMASIDIR’ DEDİ.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin yeniden şahlanışının ifadesidir. 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresinde kaydedilen, ‘Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ kararlılığının cihana bir kez daha vurgulanmasıdır’ dedi.
“Şanlı tarihimizin altın halkası”
Sunar yayımladığı kutlama mesajında, “26 Ağustos 1922’de İşgalci Yunan birliklerine karşı başlatılan Büyük Taarruz, Savaş tarihinin en etkileyici stratejilerinden birini hazırlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır. 11 aylık bir hazırlığın ardından, her adımı ayrıntılı bir şekilde tasarlanan savaş, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. İngiliz komutanın, ‘Türkler burayı altı ayda geçemez’ dediği bölge, 5 günde ele geçirilmiş ve dünya tarihine geçen, bir ulusun makus talihini sonsuza kadar değiştiren destansı bir zaferle son bulmuştur. Aziz milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.’ İadesine yer verdi.
“Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni zaferlere yürüyor”
‘Zaferler, kararlı liderlerle elde edilebilir.’ vurgusunda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ‘Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde destansı zaferlere imza atan aziz milletimiz, bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni zaferlere imza atıyor. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar bozuluyor, dünyaya ders veriliyor. Rabbim aziz milletimizi ve devletimizi ebediyen daim kılsın. Şanlı Zaferin 98. Yıldönümünü yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.
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