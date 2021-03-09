Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Miraç; insanlığın kurtuluşu için gönderilen İki Cihanın Serveri, Fahri Kâinat Efendimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur” dedi. Başkan Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İslam âlemi olarak böyle mübarek bir geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu. Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Birçok ilahi sırrı, hikmet ve bereketi bünyesinde barındıran bu gece, İsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle ifade edilmektedir: ‘Kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere kulu Muhammed’i bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiği Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’ İşte böylesine kutsal bir anlam barındıran Miraç, biz Müslümanlar için ilahi rahmet ve sonsuz lütuflarla doludur.”

“Miraç; Sınırsız Bir Yükseliş Ufkudur”

Başkan Mehmet Sekmen mesajında, “Miraç; Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur” kaydını düştü. Sekmen, sözlerini şöyle noktaladı: “Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç Gecesi, duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için biz insanoğluna büyük bir nimettir, vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, soydaşlarımızın ve hemşerilerimizin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının ve ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen şehitlerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”