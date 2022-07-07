Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Gönüller birbirine yaklaştıkça rahmet artar, bereket artar, muhabbet artar. Bayram işte o zaman bayram olur. Kurban Bayramı; Yüce Dinimizde yakınlaşma, teslimiyet ve sadakati ifade ediyor olması açısından da çok özel bir yere sahiptir. Bu nedenle kurban kaynaştırır, kurban paylaştırır, kurban zenginle fakiri kucaklaştırır. Kurban birliktir, beraberliktir, bir araya gelmektir; bayramla hasıl olan manevi huzura hissedar olabilmektir. Kurban, Peygamberden bize mübarek bir mirastır. Hz. İbrahim’den sadakat, Hz. İsmail’den teslimiyet dersidir. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da muhabbete giden yol olmaya çalışalım. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok özel bir bayram tarifi olalım. Bayramların aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan birer muhabbet bağı olduğunu onlara gösterelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden kopup gelen dualarına mazhar olalım. Can olalım, canan olalım, bayramla huzur bulalım. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızı kutluyor, bu bayramın İslam coğrafyasının huzur ve selametine vesile olmasını niyaz ederek, kıymetli hemşehrilerime esenlikler diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”