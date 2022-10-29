Başkan Sekmen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Aziz milletimizin tarihindeki en parlak kazanımların başında gelen Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı hepimize kutlu olsun. Cumhuriyet; milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimizin önünde yepyeni ufuklar açan dönüşüm hareketinin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı ve Erzurum’da doruğa yükselen kurtuluş ve özgürlük mücadelesi, nihai hedefine Cumhuriyetimizin ilanıyla ulaşmıştır. Böylece, milletimizin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Cumhuriyet; korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Milletimizin Cumhuriyet ile perçinlenen onurlu ve özgür yaşama tutkusu, zaman içinde kurumsallaşan demokrasiyle birlikte zirveye çıkmıştır. Bugün; demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hepimiz, 2023 hedefimizle birlikte mutlu ve müreffeh yarınlara doğru ilerlemenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü büyük adımlarla sürdüren milletimiz, zamanla Cumhuriyet ile demokrasiyi taçlandırarak, ‘Muasır medeniyetler’ hedefine daha fazla yakınlaşmıştır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”