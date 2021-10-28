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Başkan Sekmen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı ve Erzurum’da doruğa yükselen kurtuluş ve özgürlük mücadelesi, nihai hedefine Cumhuriyetimizin ilanıyla ulaşmıştır” dedi.

ERZURUM 28.10.2021, 11:17
Başkan Sekmen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı ve Erzurum’da doruğa yükselen kurtuluş ve özgürlük mücadelesi, nihai hedefine Cumhuriyetimizin ilanıyla ulaşmıştır” dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin üstün fedakârlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zaferdir. Milletimiz, ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, Gazi Meclisimizin açılmasıyla birlikte kurtuluşumuza ve ardından Cumhuriyetimize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. İnsanlık tarihi, milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kurtuluş destanlarını yazdıklarına çok nadir şahit olmuştur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetle birlikte milli bir devletin, onurlu ve eşit haklara sahip vatandaşları haline gelmiş, Devletinin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Milletimizin yeniden dirilişinin en büyük nişanesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır.”

Başkan Mehmet Sekmen, mesajında ‘Büyük, Güçlü ve Lider Türkiye İdeali’ne vurgu yaptı. Sekmen, mesajında konuyla ilgili şu kaydı düştü:

“Dünya tarihinde milli mücadelesini yürüterek milli egemenliğe dayalı bir devleti kuran ve kahraman bir millete sahip tek ülke olmanın onur ve gururunu daima yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, gücünü, temelinde barındırdığı ortak tarih ve kader birliğinden, milletimizin bağımsızlığa olan inancından ve hedeflediği çağdaşlaşma idealinden almıştır. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma başarısını gösteren ülkemiz, her alanda sürekli gelişmekte, ‘Büyük, Güçlü ve Lider Türkiye’ idealine doğru emin adımlarla yürümektedir. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kalkınma hamlemizi büyük bir hızla sürdürmeye; dünya ile rekabet gücümüzü her alanda daha da geliştirmeye milletçe kararlıyız. Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı düzey, gelecek için hepimize ayrı bir heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimize daima güç katmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine büyük günde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yaparak bize emanet eden şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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