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Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN

ERZURUM 17.09.2020, 09:45
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Başkan Sekmen’den Ahilik Kültür Haftası mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ahilik, Türk milletinin zengin bir kültürüdür; sevgi, saygı, hak, hukuk ve bir kardeşlik iklimidir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ahilik Kültür Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sekmen, “Günümüzde ihtiyaç duyduğumuz ve bizlere yol gösterecek ne kadar doğru varsa, hepsinin tarifi aslında Ahilikten geçiyor” diyerek, yüzlerce yıldır geçerliliğini koruyan Ahilik geleneğinin, işte bu anlayış çerçevesinde esnafı birer ahlak abidesi, müşteriyi ise velinimet haline getirdiğini kaydetti.

“Ahilik ahlaktır, yoldur, yordamdır”

Anadolu’nun İslam’la tanışmasından sonra bu topraklarda kök salan ve boy süren Ahiliğin, esasen ticaret ve çalışma hayatının iyilik, güzellik, hak ve hukuka saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alarak düzenleyen bir teşkilat modeli olarak tarif edilebileceğini belirten Başkan Mehmet Sekmen, yanı sıra bu yapılanmanın çok özel anlamlar barındırdığının da altını çizdi. Başkan Sekmen, “Ahilik denilince akıllara sadece ticaret gelmemelidir. Ahilik ahlaktır, edeptir, adaptır; sınırları Türk İslam ahlakıyla çizilmiş olan yoldur, yordamdır, usuldür, esastır. Ahilik; sosyal huzurun ve barışın çimentosu, ticaret ahlakının kanunnamesidir. Ahilik dürüstlüktür, güvenilirliktir; iş ve meslek ahlakının yegâne tarifi, ticari adaletin, hak ve hukukun ölçüsüdür. Ahilik; insaftır, izandır, vicdandır, nizamdır. Ahilik geleneği kazanca katılan bereket, ticarete kazandırılan hareket, zengine had ve hudut, yoksula şefkattir, merhamettir. İşte bu genel değerlendirme ışığında denilebilir ki; Ahilik özün, sözün, yolun ve izin en doğrusudur. Dahası öğretileriyle Yunus’tur, Mevlana’dır, Hacı Bayram’dır, Ahi Evran’dır” ifadelerini kullandı.

“Ahilik kültürünü geleceğe taşımalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlama mesajında ahiliğin ruh köklerinin asırlar öncesine uzanan bir kültür hazinesi olduğuna dikkati çekerek, Ahilik Haftası’nın ise, bu değerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir zaman dilimini teşkil ettiğini söyledi. Sekmen, “Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere Anadolu topraklarını aydınlatan, olgunlaştıran ve ikmal eden bütün büyüklerimizi hatırlamalı, felsefe ve öğretilerini kendimize yol haritası olarak kabul etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Kültür Haftası’nı kutluyor, esnafımıza hayırlı, bol kazançlı ve bereketli günler diliyorum” dedi.

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