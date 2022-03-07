Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed, hanımlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi, saygı ve anlayış göstermiştir. Bilindiği gibi Dünya Kadınlar Günü, kadınların, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin de bir simgesidir. Bugün gelinen noktada ülkemizde kadınlar; iş hayatı, eğitim, sağlık, siyaset, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarıyla yapmış , Cumhuriyetimizin ve çağdaş Türkiye’mizin simgesi ve teminatı olmuştur. Bizim toplumumuzda kadınlarımızın taşıdığı anlam ve önem bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Çünkü kadın annedir, toplumu şekillendirendir, tarihin seyrini değiştirendir. Biz de kadın; ay yıldızlı bayrağı için bebeğini kundakta bırakıp vatan müdafaasına koşan Nene Hatun’dur, Fatma Bacı’dır, Şerife Bacı’dır, Halime Çavuş’tur. İnancımız gereği ise biz de kadın; annelik gibi ulvi bir sıfata sahip olmasından dolayı ayaklarının altına cennet serilecek kadar da mukaddestir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınlara, tüm hanım kardeşlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler dilerim.”