Başkan Sekmen’den 19 Mayıs mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün; güçlü ve lider bir Türkiye için atılmış olan ilk adımın 102. yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs; aziz milletimizin geçmişten geleceğe uzanan tarihi yolculuğunda yeniden şahlanışının, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırdığı günün sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti’mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da yaktığı özgürlük ateşi, tüm Anadolu’ya yayılmış, aziz milletimiz adeta kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, çaresizlik içerisindeki aziz milletimizin umutlarını yeniden canlandırarak, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmuştur. Bu tarihten sonra bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her bir sathına dalga dalga yayılmıştır. Açtığı Meclisi çocuklarımıza, kurduğu Cumhuriyeti gençlerimize armağan eden Atatürk, ‘Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözleriyle gençlerimize olan güvenini de dile getirmiştir. Gençlerimizin bu vatan topraklarını ve özgürlüğümüzü bizlere canları pahasına bırakan kahramanlarımızın mücadelesinden güç alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. Hedefimiz, ülkemizin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi, birikim ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı gururla yaşıyor, tüm gençlerimizin bayramını canı gönülden kutluyorum.”