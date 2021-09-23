Başkan Sekmen: “Üniversiteli gençlerimizin daima yanındayız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da öğrenim hakkı elde eden tüm üniversiteli kardeşlerimizin daima yanındayız” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkânları gençlere destek için teyakkuzda olacak” diyen Başkan Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Şehrimizdeki eğitim kurumlarında öğrenim hakkı elde eden üniversiteli kardeşlerimiz için Büyükşehir Belediyemiz gerekli tüm önlemleri aldı. Sosyal tesislerimiz ve gençlik aktivasyon merkezlerimiz genç kardeşlerimiz için hazır hale getirildi. Üniversitelere kayıt için gelecek kardeşlerimizin yurtlara başvuru ve kayıt işlemleri için üzerimize düşen neyse yapacağız. Kardeşlerimizi şehrimizde çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Kent dışından gelip üniversitelerimize kayıt işlemleri yapacak olan üniversiteli gençlerimizin belirlenen yurtlara başvuru ve kayıt işlemleri tamamlana kadar Büyükşehir Belediyemizin tüm sosyal birimleri kardeşlerimize yardımcı olacak. Bütün öğrencilerimize, kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Erzurum’da yurt ve konaklama sorunu yaşayan üniversiteli gençlerimiz Belediyemize başvurabilirler. Öğrenci kardeşlerimiz herhangi bir sorun yaşamaları halinde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi ve 0546 503 13 43 - 0442 344 11 34 numaralı telefonlarını rahatlıkla arayabilirler.”