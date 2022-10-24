Başkan Sekmen: “Ülkemizin en büyük kamu yatırımı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye’nin en büyük kamu yatırımı olan enerji projesini Erzurum’da hayata geçiriyoruz” dedi.

“İlimizde inşa ettiğimiz ve faaliyette olan 6 megawatt’lık (MW) Güneş Enerji Santralleri’ne yenilerini ekliyoruz” diyen Başkan Sekmen, “16 MW kapasiteli yeni santrallerimizin yapımı sürüyor. Şehrimize katma değer katacak bu projemizle çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha da artıracağız” kaydını düştü. Başkan Sekmen, söz konusu projeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Ocak, Ilıca ve Yerlisu mahallelerinde toplam 16 MW’lık güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin saha düzenlemesi, reglaj ve çit çalışması tamamlandı. Çelik çakma ve 13 kilometre mesafe hava enerji nakil hattı yapım işi de sürüyor. Sahaya ilk panel sevkiyatı yapıldı. 2023 yılında bitirilecek olan projemiz sayesinde Erzurum Su Kanalizasyon İdaremizin, Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektrik enerjisi bu tesislerden karşılanacak. Fizibilite raporlarına baktığımızda tesisimiz inşallah kendini 4,5 yılda amorti edecek ve en az 25 yıl Belediyemiz elektrik zammından etkilenmeyecek. Ayrıca ürettiğimiz enerji sayesinde tamamen çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağına sahip olacağız.”