Başkan Sekmen: “Salgını yenmemizde en etkin faktör kuşkusuz aşı olmak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 aşısını yaptırdı.

Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları tarafından aşısı yapılan Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19’u yenmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Aşı sıram geldi ve kıymetli sağlık çalışanlarımızın yanında yerimi aldım. Aşı inşallah bu salgın illetini yenmemizde en etkili silahımız olacak. Hep beraber bunca zamandır gösterdiğimiz özeni sürdürelim. Kazanan biz olacağız” mesajını verdi.

Salgınla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaiye devam ettiğini anımsatan Başkan Sekmen, “Salgının başladığı andan günümüze kadar ilimizde başlattığımız seferberlik bugün itibariyle de hız kesmeden devam ediyor. Hijyen, sosyal mesafe ve dezenfektasyon noktasında çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz bir yandan kamuya açık tüm alanlarda dezenfektasyon çalışmalarını yürütürken bir yandan da salgınla mücadele konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına sürekli sosyal medya ve iletişim enstrümanlarını kullanıyoruz” diye konuştu.