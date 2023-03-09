Başkan Sekmen Karayazı’nın 40 yıllık tapu sorununu çözdü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı ilçesinin 40 yıllık tapu sorununu çözdü.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Bize söz konusu durum anlatılınca hemen harekete geçtik. Yaklaşık 40 yıldır adliye koridorlarını meşgul eden durumu Bakanlarımıza aktardım. Karayazılı kardeşlerimizin tapularını alamadığını ifade ederek durumun biran evvel çözüme kavuşturulmasını Devlet büyüklerimizden talep ettik” dedi.

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, söz konusu durumun çözümü için inanılmaz bir çaba harcadı. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 40 yıl süren bu problemin çözüme kavuşmasıyla birlikte Karayazılı kardeşlerim şimdi Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak tapularını kolaylıkla alabilirler.”

Bu arada sorunun çözümünden ötürü teşekkür etmek amacıyla Başkan Mehmet Sekmen’i ilçeye davet eden Karayazılı vatandaşlar, kendisine memnuniyet temennilerini iletti.

Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay ile birlikte esnafı gezen Başkan Sekmen, “Sizlerin derdi benim kendi derdimdir. Bizler siz aziz vatandaşlarımızın daima hizmetkârıyız. Yerel yönetimler sadece mahalli idareler için değil aynı zamanda halkın tüm problemini çözüme kavuşturacak olan, memleket meselelerini ilmi bir şekilde araştıran ve çözen müesseselerdir” kaydını düştü.