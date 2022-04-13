Başkan Sekmen Karaçoban’a çıkarma yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un Karaçoban ilçesine çıkarma yaptı.

Başkan Sekmen, ilk olarak AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Murat Derdiyok ve meclis üyeleriyle birlikte yerleşim yerindeki esnafı gezerek, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Sekmen daha sonra Karaçoban Kaymakamı İbrahim Gültekin ile birlikte ilçede görev yapan muhtarlarla birlik sofrasında buluştu. Sekmen, teravih namazı sonrası da ilçe sakinleriyle çay sohbetlerinde bir araya geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sekmen, “Karaçobanlı kardeşlerimle, esnafımızla, hemşehrilerimizle, muhtarlarımızla birlik sofrasında buluştuk. Demli çayların etrafında, yüreklere dokunan sohbetlerle bir araya geldik” dedi. İlçe gezilerinde sorunların da tespit edildiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Karaçoban’da da 8 yılda alt ve üstyapı hizmetlerinde önemli yatırımlara imza attık. Bu yıl hayata geçecek olan projelerimizi Karaçobanlı kardeşlerime anlattım. Bu sene de gerek kent merkezimiz gerekse de ilçelerimizde hummalı bir çalışma dönemi geçireceğiz” diye konuştu.