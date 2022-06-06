Başkan Sekmen: “Gürcükapı en önemli vizyon projelerimizdendir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gürcükapı Meydan Projesi’nin önemine dikkati çekerek, “Bu proje eser siyasetimize örnek teşkil eden en önemli vizyon projelerimizden biridir” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hafta sonu kurmaylarıyla birlikte Veyisefendi, Şükrüpaşa, Kombina Caddesi, Kültür Yolu çevresi, Sanayi Mahallesi, Mahrukatçılar bölgesi ve Gürcükapı Meydan Projesi inşaat alanında gezi ve incelemede bulundu.

Başkan Sekmen, Gürcükapı Projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin en eski yerleşim yeri olan Gürcükapı’da yapımı süren meydan projemiz gerek ekonomik gerekse de sosyal açıdan ilimize değer katacak vizyon projelerin arasında yer almaktadır. Ekim ayında tamamlanacak olan projemiz bölgenin adeta vitrini olacak ve Gürcükapı’nın da çehresini değiştirecek” kaydını düştü.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Sekmen, “13 bin 628 metrekarelik alanı kapsayan projemiz tüm hızıyla sürüyor. İş yerleri, 180 araçlık asansörlü yeraltı otoparkı, meydanı, yeşil alanı ve birçok sosyal destinasyonu barındıran projemizle birlikte Gürcükapı semti ayrı bir cazibe de kazanmış olacak” diye konuştu.