Başkan Sekmen 2022’nin de “en başarılı büyükşehir belediye başkanı” seçildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Milli Mücadele 100. Yıl Ödül Töreni’nde 2022 yılının “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülünü aldı.

Türkiye genelinde iş, sanat, spor, siyaset ve basın dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecenin sunuculuğunu sanatçı Uğur Arslan ve Özlem Yıldız yaptı. Gecede 28 dalda başarılı olan kişi, kurum ve kuruluşlara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener tarafından ödülleri verildi.

Başkan Mehmet Sekmen, aldığı ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Sekmen, şu değerlendirmede bulundu: “Öncelikle bizlere bu ödülü layık gören Samsun Gazeteciler Cemiyeti ve jüri üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tarih ve vatan şehri Samsun’da bu ödülü almanın ayrı bir bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadele süreci bir başka vatan şehri Erzurum’da Erzurum Kongresi ile birlikte doruğa yükselmiştir. Dolayısıyla Samsun ve Erzurum demek milli kudretin şahlandığı, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımın atıldığı nadide şehirler demektir. Samsun ve Erzurum milli ruh ve iradenin sembolü, bağımsızlık ve hürriyet aşkımızın da en güzide tarifidir. Binaenaleyh bu ödül taşıdığı anlam itibariyle de bizler için çok değerli ve kıymetlidir.”