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Başkan Öz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Öz evinde karantina altına alındı.

ERZURUM 01.04.2021, 09:53
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Başkan Öz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Öz evinde karantina altına alındı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Başkan Öz’ün dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Başkan Mehmet Emin Öz’ün evinde karantinada olduğu belirtildi.
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