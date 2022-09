Başkan Öz: Seçim tabanda çalışarak kazanılır

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı, 2023 Genel Seçimleri odaklı çalışmalar çerçevesinde 3. Kademe Mahalle Başkanları ve Sandık Kurulu Üyeleri İstişare Toplantılarına başladı.

Erzurum’un bütün ilçelerinde yapılması planlanan toplantılar ilk olarak Tortum, Uzundere, Narman ve Oltu’da gerçekleştirildi. Dört ilçe ile start verilen 3. Kademe Mahalle Başkanları ve Sandık Kurulu Üyeleri İstişare Toplantıları, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, Seçim İşleri Başkanı Ali Birdal, Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, Uzundere İlçe Başkanı Fatih Ertek, Narman İlçe Başkanı Ruhi Tanrıverdi, Oltu İlçe Başkanı A. Eftal Gülcü, Tortum İlçe Koordinatörü İsmail Gülesin, Uzundere İlçe Koordinatörü Mevlüt Doğan, Narman İlçe Koordinatörü İsmail Sucu ve Oltu İlçe Koordinatörü Ali Osman Kavaklı katılımıyla gerçekleştirildi.

“2023 Seçimi Geleceğin Seçimidir”

Türkiye’nin çok kritik bir seçime doğru gittiğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu bakımdan sandık kurullarını çok önemsediklerini belirterek, “Seçimlerde çok zor bir görevi üstelenen, milletin emaneti olan sandıklara sahip çıkma görevini ifa eden 3. Kademe Mahalle Başkanlarımız ve Sandık Kurulu Üyelerimizle bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. 2023 Seçimlerinde tarih yazacak ve sandığa sahip çıkacak üyelerimizle hasbihal ederek, önümüzdeki süreci ve şimdiden yapılması gerekenleri istişare ediyoruz. Milletimizin emaneti olan sandığa sahip çıkmak için bir kez daha birbirimize söz verdik. 2023’te de sandıktan AK Parti çıkacak ve ülkemiz yoluna emin adımlarla devam edecektir.” dedi.

“Gönüller Kazanmanın Derdindeyiz”

Hedeflerinin yalnızca sandık kurullarını ve yapılacakları belirlemek olmadığını kaydeden Başkan Öz, başka partiye oy verenleri de AK Partiye kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, “3. Kademe Mahalle Başkanlarımız ve Sandık Kurulu Üyelerimizden yakın çevre çalışması yapmalarını da talep ediyoruz. Seçim, dar alandan genele yayılan çalışmalarla kazanılır. Bu bakımdan arkadaşlarımız her anlamda zor bir görevi yerine getiriyorlar. Böylece bir yandan sandık güvenliğini en ince ayrıntısına kadar ele alma fırsatı yakalamanın yanı sıra çok ciddi bir taban çalışması da yapmış oluyoruz. Bu gayretin neticesinde hem partimizin üye sayısını artırmayı hem başka partilere oy veren vatandaşlarımızın gönlünü kazanmayı hedefliyoruz. Biz milletin partisi olarak seçime her an hazırız ancak yine de işi çok sıkı tutuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.