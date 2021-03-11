banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Prens William: Irkçı değiliz, Harry ile konuşacağım
Prens William: Irkçı değiliz, Harry ile konuşacağım
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı
Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı

Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt geldi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın termal yatırım davetine anında cevap İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’dan geldi. Afyon ve Yalova’da termal otel yatırımları bulunan Genel Başkan Çoban, bu yatırımlarına bir yenisini de Aziziye’de ekleme sözü verdi.

ERZURUM 11.03.2021, 17:33
2
Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt geldi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın termal yatırım davetine anında cevap İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’dan geldi. Afyon ve Yalova’da termal otel yatırımları bulunan Genel Başkan Çoban, bu yatırımlarına bir yenisini de Aziziye’de ekleme sözü verdi.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği’nin (İSİYAD) Erzurum Şubesi’nin açılış töreni Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde yapıldı. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, İSİYAD’ın bölge başkanları, STK temsilcileri ve çeşitli sektörlerden temsilciler katıldı. Tarım ve hayvancılık konuları ile termal ve turizm yatırımların ele alındığı açılış töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, girişimcilere Erzurum’a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

İSİYAD’ın Faaliyetleri Anlatıldı

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İSİYAD’ın yurt çapındaki faaliyetlerine değindi. Öncelikli amaçlarının yeni istihdam alanları oluşturmak ve katma değer üretmek olduğunu anlatan Genel Başkan Çoban, bu manada İSİYAD üyesi girişimcilerin Türkiye’nin dört bir yanında yatırımlarının bulunduğunun altını çizdi. Erzurum’daki şubeleşme sürecine verdiği destek ve katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür eden Çoban, “Erzurum’da güzel işler yapacağız, hep birlikte yeni yatırımlar ve yeni girişimler peşinde koşacağız” dedi.

Başkan Sekmen: İstihdam Bizim Önceliğimiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Erzurum’da istihdam sağlamaya yönelik olarak hemen her alanda atılımlar yaptıklarını kaydederek, “Şehrimiz bu yöndeki gelişimini hamdolsun devam ettiriyor. Yatırımcılarımızı kadim şehrimize getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda önemli bir dönemce oldu. Tekstil sektöründe dev adımlar attık, bunların devamı da gelecek. Erzurum’u hep birlikte büyütecek, geliştirecek ve zenginleştireceği” diye konuştu.

Taşın Altına Gövdemizi Koymaya Hazırız

Öte yandan İSİYAD Erzurum Şubesi’nin açılış töreninde yüzleri güldüren sıcak bir gelişme de yaşandı. Programda konuşan Aziziye Belediyle Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin termal turizm olanaklarından bahsetti. Ilıca’daki termal potansiyelin müteşebbislerin dikkatini çekmeye başladığının altını çizen Başkan Orhan, “Şu anda bir yatırımcımız ilçemizde bölgenin ilk ve tek Aqua Parkı olma özelliğine sahip projeyi hayata geçiriyor. Gerçekleşme oranı yüzde 80’lerin üzerine çıktı ve biz inşallah bu yatırımı bu yıl Erzurum’a kazandırmış olacağız. Yine temiz enerji noktasında Termal Seracılık yatırımlarımız var. Bu alanda ortaya örnek modeller koyarak yatırımcıların ilgisini ilçemize ve şehrimize çekmeye çalışıyoruz. Biz yerel yönetimler olarak yatırımcılarımız için değil elimizi, gövdemizi bile taşın altına koymaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, Erzurum’u yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirme noktasında bizlere rol modeli oluyor. Şehrimize yeni yatımcılar kazandırma noktasında biz de kendisini örnek alıyor ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Orhan’ın Yatırım Davetine Anında Yanıt

Başkan Orhan’ın yaptığı yatırım davetine anında yanıt ise, İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’dan geldi. Genel Başkan Çoban, yeniden söz alarak yaptığı konuşmada, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’ın yatırım davetine kayıtsız kalamayacağının altını çizdi. Çoban, kendisinin termal turizm alanında Afyon ve Yalova’da otel yatırımlarının bulunduğunu vurgulayarak, “Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey’in termal turizm yatırımlar konusundaki gayreti ve yatırımcıları bu yöreye çekme daveti açıkçası beni çok etkiledi. Ben de buradan bütün İSİYAD yönetimi ve şube başkanlarının huzurunda yeni bir termal oteli Erzurum’a kazandırma sözünü veriyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun!” diye konuştu.

Program, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği (İSİYAD) Erzurum Şubesi’nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20