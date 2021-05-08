Başkan Orhan’dan Kadir Gecesi mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin rahmeti, bereketi, ikram ve izzetiyle bir kez daha müşerref olduk. Kavuşturana şükürler olsun” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kadir Gecesi’ni yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan, Kur’an-ı Kerim’de de övgüyle bahsedilen Kadir Gecesi’nin, Müslümanlar için en muazzez ve en mübarek zamanlardan birisi olduğuna dikkati çektiği mesajında; “Böyle bir geceye kavuşmak, nimetlerin en güzeline kavuşmaktır. Böyle bir geceyle buluşmak, Cenab-ı Hakk’ın izzet ve ikramıyla buluşmaktır. Ve böyle bir gecede el açmak, Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretiyle kuşanmaktır” ifadelerine yer verdi.

Mukaddes Geceler Kurtuluş Fırsatıdır

İslam aleminin ve müminlerin Receb ayıyla şerefyap olup, Şaban ayıyla onurlandığını ve Ramazan ayında da ilahi lütuflarla nurlandığını ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İşte bu zaman dilimleri, Yüce Allah’ın biz kulları için kurtuluş fırsatlarıdır. Dolayısıyla bizleri Receb, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşturduğu gibi, bu mübarek geceyle de buluşturan Allah’a hamdetmek, bizim şükür ve teşekkür borcumuzdur. Çünkü bu gecede yeryüzüne sağanak sağanak rahmet yağar, dua kapıları ardına kadar açılır ve yine bütün ruhlar Allah’ın izni ve inayetiyle yeryüzüne iner. Yüce Allah’ın, her anında feyz, izzet, ihsan, ikram ve bereket bulunan bu mübarek geceden bizleri de nasiplendirmesi, en büyük duamız ve muradımızdır. İnşallah bu geceyi layıkıyla idrak eden kullar zümresine katılır, kurtuluş fırsatını değerlendirenlerden oluruz” niyazında bulundu.

Başkan Orhan’dan İsrail Tepkisi

Öte yandan Kadir Gecesi mesajında Mescid-i Aksa’da İsrail askerleri tarafından sergilenen haydutluğa da tepki gösteren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İsrail, ilk kıblemiz ve de manevi olarak dokunulmaz kabul ettiğimiz Mescid-i Aksa’da İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırı, haydutluğun, alçaklığın ve terör devleti olmanın apaçık ispatı ve kanıtıdır. Kaldı ki, orada yaşanan bu son hadise, sadece o bölgede yaşayan insanları değil, Alem-i İslam’ın bütününü ilgilendirmektedir. İsrail artık haddini aşmış, er ya da geç boğulacağı kanlı, kirli, karanlık emellerine ve hazin sonuna doğru biraz daha yaklaşmıştır. İşgalci İsrail’in bu tutumu artık uluslararası toplum tarafından görülmeli ve bu alçaklığa bir son verilmelidir! Ve şu bilinsin ki: Mescid-i Aksa bizim kutsalımız, Kudüs ise, kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.