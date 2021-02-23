Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, salgınla mücadele döneminde hiç yalnız bırakmadığı esnaf için bu kez meslek odalarının kapısını çaldı.

Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ile Lokantacılar Esnaf Odası’nı ziyaret eden Başkan Orhan, oda başkanlarıyla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu. Pandemi boyunca ilçe sakinlerine maske ve dezenfeksiyon ürünlerinin ücretsiz temin edilmesi için tüm imkanları seferber eden ve yanı sıra yüzlerce esnafa alışveriş çeki dağıtan Başkan Orhan, yeniden ziyaret ettiği esnaf meslek odalarında “desteğe devam” mesajı verdi.

Başkan Orhan, sıkıntılı günlerin çok yakında sona ereceğini dile getirerek, “Bu zorlu günleri birlik, beraberlik ve dayanışmayla inşallah geride bırakacağız” dedi.

Başkan Saka’dan Başkan Orhan’a teşekkür

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, esnaf odaları ziyaretine Otelciler ve Kahvehaneciler Odası ile başladı. Beraberinde Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Güler’le birlikte Başkan Seyfettin Saka’ya konuk olan Orhan, otel ve kahvehaneci esnafın sorunları ve beklentilerine kulak verdi. Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden salgın sürecinin esnafı çok hırpaladığını ifade ederek, bu sıkıntılı dönemde yerel yönetimlerin sergilediği yaklaşıma dikkat çekti. Başkan Seyfettin Saka, oda üyesi esnafa verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a teşekkür ederken, Başkan Orhan da; “Esnafımız bizim bel kemiğimiz, temel direğimiz. Pandemi dönemi boyunca hep yanlarında olmaya çalıştığımız esnafımıza destek için her zaman hazır ve nazır olduğumuzun bir kez daha bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Sorumluluk gerektiren sancılı bir süreç

Esnaf meslek odaları ziyaretlerine daha sonra Bakkallar ve Manavlar Odası ile devam eden Orhan, Başkan Samet Erdoğan’la bir araya geldi. Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan, Erzurum’da en çok üyesi bulunan ikinci meslek odasının Bakkallar ve Manavlar Odası olduğunu hatırlatarak, “Üye esnafımız sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Odamıza bakkallar ve manavların dışında başka esnaf kollarının da üyelikleri bulunuyor. Bu esnaf kollarından birisi de, okul kantincileri. Okulların pandemi sebebiyle kapalı olması yüzünden kantinci esnafımız büyük mağduriyetler yaşadı, yaşamaya da devam ediyor” dedi.

Pandemi döneminde okullardaki kantin işletmecilerine de çeşitli desteklerde bulunmuş olan Aziziye Belediye Başkanı Orhan ise, “En büyük arzumuz, elbette bu illetin bir an önce üstesinden gelmek Kuşkusuz bu sorumluluk gerektiren, ilaveten de sancılı bir süreç ve biz de bu manada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan’dan dayanışma vurgusu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ziyaret ettiği bir sonraki esnaf meslek odası ise, Lokantacılar Odası oldu. Oda Başkanı Zeki Pınar’la Erzurum’daki lokantacı esnafın genel durumunu konuşan Başkan Orhan, 1 Mart itibariyle yeni bir normalleşme dönemine geçiş olacağını anımsatarak, “Salgının Erzurum’daki seyrine göre bu yeni dönemin esnafımız için de bir rahatlama fırsatı olacağına inanıyoruz. Son bir yıl içerisinde hepimiz çok yorulduk ve çeşitli sıkıntılar çektik. Yardımlaşma ve dayanışmayla bu süreci hep birlikte yönettik ve inşallah kısa bir süre sonra da bu illetten tamamen kurtulmuş olacağız. Dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da esnafımızın yanında olacak, sıkıntılarını imkanlarımız ölçüsünde azaltmaya çalışacağız” dedi.

Başkan Orhan, esnaf meslek odası ziyaretlerine devam edeceklerini ve Erzurum esnafını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.