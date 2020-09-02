Başkan Orhan’dan Covid 19 hastalarına moral telefonu
TÜM DÜNYAYI AYLARDIR ETKİSİ ALTINA ALAN COVİT 19 HASTALIĞINA YAKALANANLARA AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMED CEVDET ORHAN'DAN MORAL DESTEĞİ. İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE POZİTİF VAKA HASTALARI BELEDİYE BEYAZ MASA BİRİMİ ARACILIĞIYLA ARAYAN BAŞKAN ORHAN, TALEPLERİ DİNLEYİP HASTALARIN EKSİKLİKLERİNİ GİDERİYOR.
Tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan Covit 19 hastalığına yakalananlara Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’dan moral desteği. İlçe sınırları içerisinde pozitif vaka hastaları belediye Beyaz Masa birimi aracılığıyla arayan Başkan Orhan, talepleri dinleyip hastaların eksikliklerini gideriyor.
Gün içerisinde zaman zaman bizzat arayıp hastaları dinleyen Başkan Orhan, biran önce iyileşmeleri için hastalara moral vermeyi ihmal etmiyor. Dezenfeksiyon talebi, çöplerin alınması ve birçok belediyecilik hizmetlerine yönelik talepleri yerine getiren Aziziye Belediyesi, bunlar dışında gelen talepleri ise yetkili kuruluşlar ile irtibata girerek çözüm getiriyor. Aziziye ilçesinde hastalığa yakalanan vatandaşların da bu uygulamadan oldukça memnun olduğu görülüyor. Aziziye Belediyesi Beyaz Masa ekiplerinin arayıp sorunlarını dinlediği vatandaşlar, bizzat aranarak isteklerinin alınmasının hem moral hemde hastalıkla mücadelede büyük katkı sağlandığını söylüyorlar.
Dezenfeksiyon talepleri ivedilikle çözülüyor
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak apartman dezenfeksiyon işlemlerini Mart ayından bu zamana kadar devam ettirdiklerinin altını çizdi. Vakalar artış gösterdikçe ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların dezenfeksiyon taleplerinin de aynı oranda arttığını söyleyen Başkan Orhan, "Vatandaşlarımızın tüm taleplerini ciddiyetle takip edip özellikle dezenfeksiyon konusunda vakit geçirmeden müdahale ediyoruz. En geç ikinci gün mutlaka talep edilen bölgeye ekiplerimiz intikal edip gerekli işlemi yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talepleri özenle takip edilip hastalık sürecinde zorlukla karşılaşmamalarını sağlamak amacındayız. Pandemi sürecinde özverili çalışmalarını devam ettiren Beyaz Masa birimi çalışanlarına teşekkürlerimi borç biliyorum" diye konuştu.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25