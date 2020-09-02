Başkan Orhan’dan Covid 19 hastalarına moral telefonu

Tüm dünyayı aylardır etkisi altına alan Covit 19 hastalığına yakalananlara Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’dan moral desteği. İlçe sınırları içerisinde pozitif vaka hastaları belediye Beyaz Masa birimi aracılığıyla arayan Başkan Orhan, talepleri dinleyip hastaların eksikliklerini gideriyor.

Gün içerisinde zaman zaman bizzat arayıp hastaları dinleyen Başkan Orhan, biran önce iyileşmeleri için hastalara moral vermeyi ihmal etmiyor. Dezenfeksiyon talebi, çöplerin alınması ve birçok belediyecilik hizmetlerine yönelik talepleri yerine getiren Aziziye Belediyesi, bunlar dışında gelen talepleri ise yetkili kuruluşlar ile irtibata girerek çözüm getiriyor. Aziziye ilçesinde hastalığa yakalanan vatandaşların da bu uygulamadan oldukça memnun olduğu görülüyor. Aziziye Belediyesi Beyaz Masa ekiplerinin arayıp sorunlarını dinlediği vatandaşlar, bizzat aranarak isteklerinin alınmasının hem moral hemde hastalıkla mücadelede büyük katkı sağlandığını söylüyorlar.

Dezenfeksiyon talepleri ivedilikle çözülüyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak apartman dezenfeksiyon işlemlerini Mart ayından bu zamana kadar devam ettirdiklerinin altını çizdi. Vakalar artış gösterdikçe ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşların dezenfeksiyon taleplerinin de aynı oranda arttığını söyleyen Başkan Orhan, "Vatandaşlarımızın tüm taleplerini ciddiyetle takip edip özellikle dezenfeksiyon konusunda vakit geçirmeden müdahale ediyoruz. En geç ikinci gün mutlaka talep edilen bölgeye ekiplerimiz intikal edip gerekli işlemi yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talepleri özenle takip edilip hastalık sürecinde zorlukla karşılaşmamalarını sağlamak amacındayız. Pandemi sürecinde özverili çalışmalarını devam ettiren Beyaz Masa birimi çalışanlarına teşekkürlerimi borç biliyorum" diye konuştu.