Başkan Orhan’dan Aydemir’e “Tarım ve Hayvancılık Lisesi” teşekkürü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’a Tarım ve Hayvancılık Lisesi’nin kazandırılmasında öncü rol oynayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e teşekkür etti. Başkan Orhan, “Erzurum gibi tarım ve hayvancılıkta zirve olmuş bir kente de, ancak böyle bir eğitim yuvası yakışırdı” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca’da eğitim-öğretime başlayan Erzurum Tarım ve Hayvancılık Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Mensur Durmuş’a konuk olan Başkan Orhan, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almakla kalmadı, okul idaresinin belediyeyi ilgilendiren talep ve beklentilerini de kayda geçti. Aziziye Belediyesi’nin yönetici kademesiyle birlikte ziyaret ettiği Erzurum Tarım ve Hayvancılık Lisesi’ni gezen Başkan Orhan, söz konusu lisenin Erzurum için büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Bu okul, Erzurum’da tarım ve hayvancılığa yönelik eğitimleri daha temeldeyken taçlandıracak. Bu çatı altında öğrenim gören her bir öğrencimiz, tarım ve hayvancılık alanında niteliği, kaliteyi ve yetişmiş işgücünü temsil edecek” diye konuştu.

Türkiye’de sınırlı sayıda var

Tarım ve Hayvancılık Lisesi bulunan şehirlerin Türkiye’de sınırlı sayıda olduğuna ve bu şanslı iller arasında Erzurum’un da bulunduğuna dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti:

“Böylesine kıymetli bir eğitim yuvasının Erzurum’a kazandırılmasında Milletvekilimiz İbrahim Aydemir’in çok büyük emekleri var. Çünkü sayın vekilimiz Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Lisesi açılmasını sadece talep etmekle kalmadı, süreci yakından takip etti ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çok yoğun girişimlerde bulundu. Sonuç itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’de sınırlı sayıdaki bu liselerden birisini de Erzurum’da açmaya karar verdi. Okulumuzun eğitim öğretime başlamış olması mutluluk verici olduğu kadar, tarım ve hayvancılık sektörlerimiz adına da umut verici. Çünkü bu okuldan mezun olan her bir öğrenci, tarım ve hayvancılık alanında uzmanlaşmış nitelikli işgücünü ifade edecek. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri bu yörede ve bölgede artık işinin ehli ellere emanet edilmiş olunacak. Biz de bu doğrultuda Milletvekilimiz İbrahim Aydemir başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz”