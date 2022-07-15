Başkan Orhan’dan 15 Temmuz mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “15 Temmuz, milli duruşumuzun ve direncimizin, milli imanımızın, beka ve haysiyetimizin ikamet adresidir” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajında 15 Temmuz’un tarifini yaptı. Başkan Orhan, “15 Temmuz’u sadece hain bir darbe girişiminin yapıldığı gün olarak tanımlamak yanlış olur. 15 Temmuz, milli imanımızdır, milli duruşumuz, onurumuz, şeref ve haysiyetimizdir. 15 Temmuz, birlik ve beraberliğimizin, milli kaynaşmanın, kucaklaşma ve dayanışmamızın tarifi ve ifadesi, aynı zamanda da milli bekamızın ikametgâh adresidir” ifadelerini kullandı.

Zillet çukuruna gömüldüler

15 Temmuz’da sergilenen direnç ve duruşla millet iradesine diş bileyen ve düşman kesilen mihraklara esaslı bir ders verildiğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “15 Temmuz, hain terör örgütü FETÖ’nün, aziz milletimizin iman dolu göğsüne çarparak paramparça olduğu gündür. 15 Temmuz, devletimizin ve milletimizin şan ve şerefini ayaklar altına almak isteyen kiralık beyinlerin zilletin çukuruna gömüldüğü gündür. Ve 15 Temmuz, millet iradesinin önüne set çekilmek istenen karanlık bir gecenin, bir demokrasi şölenine ve aydınlık yarınlara tebdil edildiği gündür” diye konuştu.

Şehitlerimizi şükranla anıyoruz

Başkan Orhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında şunları kaydetti: “Hainler, aziz milletimizin iradesine zincir vurmaya kalkıştılar, istikamet göstermeye çalıştılar. Ancak karşılarında kükremiş sel misali bendini çiğneyip aşan vatan evlatlarını buldular. Millete ve milletin iradesine kefen biçenler, hain emelleriyle birlikte kendi biçtikleri kefenlere yine kendileri sarıldılar. O gecede vatanı ve milleti için nefsinden, nefesinden feragat eden ve hatta tabutlarına bile sığmayan şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle; gazilerimizi ise sonsuz şükranla anacağız.

Onlar bizim hep övünç ve kıvanç kaynağımız olacak. Cumhurbaşkanımız ve Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde millet için yürümeye, halka ve dolayısıyla Hakk’a hizmet için koşmaya, koşturmaya ve millete karşı duranlara set olmaya, bent olmaya, sur olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun!”