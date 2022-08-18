Başkan Orhan’a Danimarka daveti

Erzurum’da “Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji” alanında önemli yatırımlara imzasını atan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Danimarka’ya davet edildi.

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği ile yürütülen “Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi” çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği’nden bir heyetle Danimarka’ya gidecek olan Başkan Orhan, enerji ve ısı uygulamalarına yönelik teknik çalışma ziyaretlerine katılacak. Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan’ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de bulunacağı heyete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bürokratlar eşlik edecek.

Enerji bakanlığı davet etti

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği’nin halen Encümen Üyeliği görevini yürüten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Biokütle Destekli Jeotermal Domates Seraları ve Güneş Enerji Santralleri projeleriyle ‘yerel yönetimler ve yenilenebilir enerji’ alanında önemli bir farkındalık oluşturmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasındaki sektörel işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak proje için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın davetlisi olarak Danimarka’ya gidecek olan Başkan Orhan, Danimarka’nın Aarhus, Silkeborg, Odense, Holmegaard ve Kopenhag şehirlerindeki enerji yatırımları ile pilot uygulamaları heyet halinde inceleme fırsatı bulacak.

Heyette 4 belediye başkanı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katılacağı teknik çalışma ziyareti öncesinde bir değerlendirmede bulundu. Başkan Orhan, “Organizesini bütünüyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yaptığı söz konusu etkinlik çerçevesinde ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi Danimarka’da temsil edecek olmak, bizim için çok büyük bir ayrıcalık olacak” diye konuştu.

Heyette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Planlama ve Denetim Daire Başkanı Bilal Düzgün, bakanlık mühendisi ve uzmanların da bulunacağını belirten Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Bu kıymetli etkinliğe Aziziye Belediyemizi de dahil eden Bakanlığımıza ve Enerji Kentleri Birliğimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Örnek uygulamalar görülecek

Teknik çalışma ziyaretinin ev sahipliğini Danimarka İklim, Enerji ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağını kaydeden Başkan Orhan, “Türkiye ve Danimarka işbirliğiyle yürütülen ‘Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi’ çerçevesinde yerel yönetimlerin kapasitesinin arttırılması ve seçilen pilot belediyelerde ısı arz planlarının gerçekleştirilmesi de hedefleniyor. Bu manada örnek uygulamaları bizzat yerinde görecek ve inceleme fırsatı bulacağız. Yine bu çalışma ziyaretlerinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yatırımları konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımlarımız olacak. Ülkemiz özelinde Erzurum’un güneş enerji potansiyeline ve Aziziye’mizin jeotermal kaynaklarına da dikkat çekme fırsatı bulacağımız teknik çalışma ziyaretimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.